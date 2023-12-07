الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تجهيزات المقار الانتخابية.. ويشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى

جولات تفقدية للجان
جولات تفقدية للجان الانتخابية بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية على مستوى الأحياء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا الإطار، أجرى تنفيذيون محافظة الإسكندرية، اليوم، جولات تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية، حيث تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

وقد تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين، وجاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وكان قد أوضح المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي اشغالات.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

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