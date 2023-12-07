“القاهرة الإخبارية”: مخاوف دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة (فيديو)

رصد تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”، تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

تقرير القاهرة الإخبارية، أكد أن من نجا من الموت تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على شمال غزة، قد يلقى البعض منهم نفس المصير أثناء رحلة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، وقد يواجه البعض الآخر مأساة إنسانية وصحية لا تحتمل داخل مراكز الإيواء في ظل نقص الغذاء والماء نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ نحو شهرين.

وتابع التقرير: "إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها بأبشع الطرق بحق المدنيين، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان الغاشم تسعى قوات الاحتلال لفرض تهجير قسري على سكان المناطق الشمالية في غزة، الأمر الذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص خارج ديارهم.

وواصل: “واقعٌ أليمٌ يعيشه النازحون داخل مراكز الإيواء بالقطاع بعد فرار قرابة مليون و900 ألف شخص من نيران الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في تكدس نحو 80% من السكان في بعض أجزاء القطاع وتزداد المخاوف من تدهور الوضع الصحي في ملاجئ أو مدارس الأونروا عقب رصد منظمة الصحة العالمية تفشي بعض الأمراض المعدية والتنفسية بين النازحين".

وأكد التقرير أن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، تثير التساؤلات حول مصير المدنيين في ظل استمرار النداءات الأممية والدولية بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين والمطالبات في تحقيق جرام القتل، فهل تنجح هذه الدعوات في ردع إسرائيل؟.