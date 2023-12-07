الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية”: مخاوف دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة (فيديو)

جريدة الدستور

رصد تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”، تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

تقرير القاهرة الإخبارية، أكد أن من نجا من الموت تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على شمال غزة، قد يلقى البعض منهم نفس المصير أثناء رحلة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، وقد يواجه البعض الآخر مأساة إنسانية وصحية لا تحتمل داخل مراكز الإيواء في ظل نقص الغذاء والماء نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ نحو شهرين.

وتابع التقرير: "إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها بأبشع الطرق بحق المدنيين، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان الغاشم تسعى قوات الاحتلال لفرض تهجير قسري على سكان المناطق الشمالية في غزة، الأمر الذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص خارج ديارهم.

وواصل: “واقعٌ أليمٌ يعيشه النازحون داخل مراكز الإيواء بالقطاع بعد فرار قرابة مليون و900 ألف شخص من نيران الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في تكدس نحو 80% من السكان في بعض أجزاء القطاع وتزداد المخاوف من تدهور الوضع الصحي في ملاجئ أو مدارس الأونروا عقب رصد منظمة الصحة العالمية تفشي بعض الأمراض المعدية والتنفسية بين النازحين".

وأكد التقرير أن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، تثير التساؤلات حول مصير المدنيين في ظل استمرار النداءات الأممية والدولية بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين والمطالبات في تحقيق جرام القتل، فهل تنجح هذه الدعوات في ردع إسرائيل؟.

 

القاهرة الإخبارية المخاوف الدولية تدهور الأحوال الإنسانية قطاع غزة الفلسطينيين الحصار القطاع الفلسطيني المدنيين تهجير قسري المناطق الشمالية النازحون مراكز الإيواء الوضع الصحي منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية النازحين الأزمة الإنسانية تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية

بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نضغط على واشنطن لتغيير موقفها بشأن غزة

الاحتلال يعلن مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق فى غزة

بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة غدًا

جريفيث: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة

خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال يشخصن الحرب ليبحث عن صورة زائفة للنصر

محلل سياسى: أمريكا لا توافق على التهجير أو احتلال إسرائيل لغزة

القاهرة الإخبارية: انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالداخل (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت