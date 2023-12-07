السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجامعة العربية لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية سواء منذ إصدار القرار الذي صدر يوم 11 أكتوبر 2023، أثناء الإجتماع الوزاري الطارئ الذي طالبت به فلسطين أو من القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11 نوفمبر 2023.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن القمة العربية الإسلامية المشتركة انبثقت عنها اللجنة الوزارية التي تزور واشنطن اليوم وتلتقي مع الإدارة الأمريكية لبحث كافة الخطوات لوقف هذه المجزرة الدموية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو أراضٍ أخرى من الأراضي المحتلة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة العربية تعمل مع المجموعة العربية بقيادتها منذ الشهر الماضي برئاسة ليبيا والشهر الحالي برئاسة مصر والشهر القادم برئاسة البحرين إذا ما اضطررنا إلى ذلك، ونقوم بالمجهودات وننسق مع الوفد الفلطسيني بالكامل فيما يتعلق بالتحركات المطلوبة.