مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يقر فورًا بوقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إننا نشكر القيادة المصرية لما تبذله تجاه شعبنا الفلسطيني، إضافة للجهود المبذولة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال كلمة للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة بثتها فضائيةالقاهرة الإخبارية.

أضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن على مجلس الأمن أن يقر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، لافتًا إلى أن من “المقرف” أن نرى كل هذا الكم من الضحايا الأطفال والنساء وهذا يجب أن يحاسب عليه نتنياهو وقادة الحرب في إسرائيل.

وتوقع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة طرح مشروع لوقف إطلاق النار بغزة في الساعات القليلة المقبلة، شاكرًا مساع الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات المتواصلة على شعبه المحاصر.