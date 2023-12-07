اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين المقاومة والاحتلال شمالى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في المناطق الشمالية لقطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت فصائل فلسطينية عن استهدافها 3 آليات إسرائيلية على محور القرارة بخان يونس، إضافة لتدمير 79 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع 350 شهيدًا في غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سقط 17177 شهيدًا وأكثر من 46 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.