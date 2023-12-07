الانتهاء من تنفيذ 5 دورات تدريبية للعاملين بـ "كهرباء جنوب الدلتا"

انتهي قطاع التدريب في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تحت رعاية المهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من تنفيذ 5 دورات فنية وتجارية للعاملين بالشركة.

وتأتي تلك الدورات فى إطار حرص الشركة على النهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء

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وأضاف البيان أن قطاع التدريب برئاسة المهندس محمد رضوان، انتهى من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:

1- دورة عن ( المواصفات الفنية لمكونات الشبكة )

2- دورة عن ( تنمية الموارد البشرية )

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - اللوائح بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

استعدادات القطاع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

من ناحيته، أكد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على بذل أقصى جهد من أبناء الشركة وتوفير جميع إمكانات الشركة في خدمة الوطن لضمان نجاح العملية الانتخابية، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق الماراثون الرئاسي داخل البلاد المقرر إجراؤها 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ووجه “البيلي” خلال اجتماعه مع القيادات والمسئولين بقطاعي شرق الغربية والقليوبية، جميع المسئولين بعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار وجودة التغذية الكهربائية قبل وأثناء العملية الانتخابية.

كما شدد على تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالقطاعات والفروع لتكون على اتصال دائم ومستمر مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، لافتا إلى وجود مصادر كهربائية بديلة من خلال ماكينات الطوارئ بالأماكن المحددة مع وجود فرق طوارئ للتعامل مع أي أعطال في حينة وإجراءات أعمال الصيانة اللازمة.

كما أكد البيلي أن الشركة سوف تواصل العمل على مدار الساعة خلال مدة الانتخابات.