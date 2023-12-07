6 سنوات لسائق بتهمة حيازة 31 كيسًا من الهيدرو بأوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، الخميس، سائقًا بـ السجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات بأوسيم.

وكشف أمر الإحالة تفاصيل القضية وتبين أن المتهم سائق، 29 سنة، قام بترويج المواد المخدرة، وبحوزته 25 قطعة مختلفة الأحجام، يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، و31 كيسًا بلاستيكيًا، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر،11 لفافة ورقية بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول.

وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على ممنوعات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.