محافظة الجيزة: غلق كلى بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه في إطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، وكذا كوبري مول مصر (1) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار إليها، وذلك لمدة يوم واحد فقط إبتداء من الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة 8-12-2023 وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بنفس اليوم.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبري (8) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.