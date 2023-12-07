الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: تجهيز اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات

أعلن العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتجهيز جميع اللجان الانتخابية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وقال "عبدالمجيد" إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تابع من مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة الاستعدادات النهائية بمراكز ومقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة مرسى مطروح، مشددًا على تكثيف الجهود لنهو كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب.

تجهيز المقار الانتخابية

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح تجهيز المقار الانتخابية، وتنفيذ جميع أعمال الصيانة باللجان، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات من أثاث ومصادر للتهوية وإضاءة ومقاعد، من خلال لجنة مشكلة من محمد زاهر، مدير المتابعة بمجلس المدينة، وعويس علي، عضو مكتب المتابعة مع رؤساء القرى.

اللجان الانتخابية بالقرى والمقرات البعيدة فى الصحراء

واطمأن رئيس المدينة من خلال اللجنة المشكلة على توفير الإضاءة حول اللجان الانتخابية بالقرى والمقرات البعيدة في الصحراء، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، وتوفير سبل الراحة للقائمين عليها وللمواطنين خلال الاقتراع.

ويكثف جهاز النظافة وتحسين البيئة بمدينة مرسى مطروح أعمال رفع كفاءة المقار الانتخابية من الداخل والخارج، وذلك بتحسين الإنارة العامة أمام مداخل اللجان، ودهان وتجميل الأسوار، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات في محيطها وفي الطرق المؤدية إليها.

وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح بعدد 149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين، بإجمالي 35 لجنة إنتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا.

رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات
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