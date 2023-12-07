الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تمويل 1456 مشروعًا بتكلفة 144 مليون جنيه خلال 4 سنوات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اهتمام المحافظة بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيدًا  بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  في هذا الشأن.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، موَّل عدد 1456 مشروعًا بتكلفة تمويلية بلغت 144.5 مليون جنيه، وفرّت من خلالها عدد 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر وذلك خلال الأربع  سنوات الماضية في  الفترة من عام 2020 وحتى 2023.

وأضاف المهندس حسام صالح، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح، أن الجهاز قام أيضًا من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز خلال  تلك الفترة بإصدار عدد (575) ترخيص نشاط مؤقت وعدد (435) رخصة نهائية وإصدار (645) بطاقة ضريبية و(572) شهادة تصنيف وعدد (526) شهادة مزايا مع توفيق أوضاع عدد (59) رخصة مؤقتة وفتح  عدد ( 45) ملف  بالتأمينات الاجتماعية  بالإضافة إلى  منح  عدد( 508) رخصة مؤقتة و(412) رخصة نهائية للمشروعات الجديدة.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل وتذليل أى عقبات  تماشيا  مع  توجه الدولة، في التوسع في  إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر.

محافظ مطروح تشجيع الشباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نشر ثقافة العمل الحر مطروح

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