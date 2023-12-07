الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

460 لجنة.. مديرية أمن الجيزة تواصل تجهيز المقرات الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة

تواصل مديرية أمن الجيزة، تجهيز مئات المدارس لاستخدامها كمقرات استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية. 

وتولت الاجهزة التنفيذية من الأحياء المختلفة مع شرطة المرافق رفع الإشغالات والتأكد من كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر. 

وتسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لإعدادها كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 الجاري. 

وتتولى مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق العرس الانتخابي. 

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا بينها 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة. 

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان، حيث يتولى رجال المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.

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خبراء مفرقعات ودوريات مستمرة.. خطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

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محمد الباز يستعرض ملامح خريطة الانتخابات الرئاسية 2024

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الامني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم. 

تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
تجهيز المدارس بالجيزة
مديرية أمن الجيزة الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز المقرات الانتخابية انطلاق الانتخابات الرئاسية

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