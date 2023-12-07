460 لجنة.. مديرية أمن الجيزة تواصل تجهيز المقرات الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

تواصل مديرية أمن الجيزة، تجهيز مئات المدارس لاستخدامها كمقرات استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.

وتولت الاجهزة التنفيذية من الأحياء المختلفة مع شرطة المرافق رفع الإشغالات والتأكد من كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر.

وتسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لإعدادها كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 الجاري.

وتتولى مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق العرس الانتخابي.

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا بينها 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة.

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان، حيث يتولى رجال المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية.

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الامني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم.

تجهيز المدارس بالجيزة

تجهيز المدارس بالجيزة

تجهيز المدارس بالجيزة

تجهيز المدارس بالجيزة

تجهيز المدارس بالجيزة