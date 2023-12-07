الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز يستعرض ملامح خريطة الانتخابات الرئاسية 2024

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ملامح خريطة الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام" إن الانتخابات الرئاسية تتم على مدار 3 أيام 10،11،12 ديسمبر الجاري، في 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الصمت الانتخابي يبدأ من الساعة 12 صباح الجمعة وهى الفترة التي يتوقف فيها المرشحون عن الدعاية لبرامجهم وأشخاصهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت توقيتات للدعاية والمرشحون أقاموا العديد من المؤتمرات واللقاءات التليفزيونية.

وتابع "فترة الصمت الانتخابي يُترك خلالها الناخب ليقرر من يختار ويعطي له صوته".

الباز: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن هناك 15 ألف قاض من إجمالي 26 ألفًا سيشرفون على الانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة للوافدين فالدولة أنشأت لجانًا فرعية للتصويت، متابعًا "في ناس تُطلق الشائعات حول المغتربين، وأنه لا يجوز لهم التصويت في غير مكان موطنه". 

واستكمل "هناك لجنة في محطة مصر ومطار القاهرة ولجان في المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية وأماكن المشروعات القومية، بالإضافة إلى لجان فرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، وهناك دعم لوجستي متمثل في فكرة التلعيمات أمام اللجان".

كما أوضح أن أصحاب الإعاقة البصرية أيضًا سيتمكنون من الإلادء بأصواتهم، حيث كانت هناك تجربة في انتخابات الخارج وتم عمل بطاقة برايل من أجل الانتخاب حتى لا يُحرم من ممارسة حقه الانتخابي.

وشدد على ضرورة متابعة مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الانتخابات وفي أيامها الثلاثة، مؤكدًا أن الهيئة مصدر أساسي من مصادر المعلومات، متابعًا:"بلاش نسمع معلومات مغلوطة من أي مكان غير الإعلام المصري أو الهيئة".

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