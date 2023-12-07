الباز: مشهد تصويت المصريين بالخارج ترجمة لجهود الدولة خلال السنوات الماضية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة قديمًا كانت تتعامل مع المصريين بالخارج على أنهم مجرد مصدر دخل فقط من خلال تحويلاتهم.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت مع المصريين في الخارج مثل الداخل بمعنى أن المصري في الخارج مواطن مصري له دور، وبدأت تكون هناك اتصالات بين الدولة والمصريين في الخارج بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع: "المصري في الخارج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مجرد مصدر دخل، فهو مواطن مصري له حقوق ويساهم في اتخاذ القرارات"، مؤكدًا أن الدولة ربطت المصريين بالخارج بها ليس فقط من مساحة المصلحة، لكن من مساحة أن المصري بالخارج مواطن مصري له حقوق وعليه واجبات.

وأكد أن المصريين في الخارج مرتبطون بتراب هذا البلد، متابعًا: "تجد مصريًا في الخارج سافر وعمره 20 سنة وعاش حياته وتزوج وأنجب وأصبح عمره 70 سنة وتجد في وصيته أنه يريد أن يُدفن في مصر، لذلك هناك ارتباط يجمع المصريين ببلدهم".

الباز: المصريون بالخارج يقفون مع بلدهم في أوقات الخطر

وأكد أن المصريين عندما شعروا بأن البلد يضيع خرجت مظاهرات يوم 30 يونيو من المصريين الموجودين في الخارج، ووقفوا وطالبوا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا تفسيره أن المصريين حتى لو خارج بلدهم فعندما تكون مصر في ورطة أو تتعرض لخطر يقفون معها.

وأردف: "عندما كان الرئيس السيسي يسافر في الفترة الأولى من عهده ويشارك في الاحتفاليات الدولية كنا نجد الجاليات المصرية تقف وترفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي ويهتفون باسمه وموجودين أمام مقر إقامته لدعم الرئيس"، مؤكدًا أن الدولة ربطت الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج ببلدهم ومدت الجسور مع هذه الأجيال.

وأكد الباز أن مشهد تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات ترجمة لما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية أيًا كان صوته لمن، متابعًا: "الناس نازلة لإنجاح المشهد الانتخابي بشكل عام".