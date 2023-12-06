الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خبراء مفرقعات ودوريات مستمرة.. خطة أمن الجيزة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا

قوات الأمن
قوات الأمن

تسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لاعدادهم كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10و11 و12 الجاري. 

وتتولى مديرية امن الجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية تجهيز تلك اللجان لاستقبال الناخبين مع انطلاق العرس الانتخابي. 

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيا بينهم 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة. 

كما تتضمن الخطة تعقيم اللجان حيث يتولى رجال المفرقعات من ادارة الحماية المدنية بالجيزة تنشيطها وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية، كما سيتم وضع حرم آمن أمام كل لجنة مع مراعاة مساحته لعدم تاثيره على السيولة المرورية وحركة السيارات خاصة في اللجان التي تقع في شوارع وميادين رئيسية. 

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار ٢٤ ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الامني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم. 

وعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية في مصر 2024.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وقال المستشار بنداري إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.

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وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

وأشار مدير الهيئة إلى أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم.

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