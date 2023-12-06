لجان انتخابية للمغتربين في مدينة الإنتاج الإعلامي للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة خصصت مقرًا انتخابيًا في مدينة الإنتاج الإعلامي مزودًا بكل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين؛ للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد بنداري، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).