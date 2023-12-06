الوطنية للانتخابات: الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات للماراثون الرئاسى

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية، طبقًا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.



وأضاف مدير الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهما، لافتًا إلى أن عدد المقرات الانتخابية بلغت 9376 مركز اقتراع عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11361 لجنة فرعية.



ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.