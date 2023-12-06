خبيرة اقتصادية تشيد بمبادرة "الدستور": "خلّي صوتك لمصر في انتخابات الرئاسة"

أشادت خبيرة الاقتصاد د.هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بالمبادرة التي أطلقتها "الدستور" التي جاءت تحت اسم "صوتك لمصر"؛ لتحفيز المواطنين في مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

قالت الملاح، لـ"الدستور" إن الكل يرى ما بحدث للدول المجاورة لمصر وبالتالي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني على كل إنسان، ورسالة للعالم أجمع أن مصر مستقرة سواء على الجانب الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.

ووجهت خبيرة الاقتصاد مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، كلمتها لكل أب وأم وجميع فئات الشعب بالنزول والمشاركة في الانتاخابات الرئاسية، مؤكدة أن مصر محتاجة لكل فرد في المجتمع يُدلي بصوته وتوجيه رسالة لدول العالم أن مصر تسير على الطريق الصحيح بخطى ثابتة ومستقرة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكدت الملاح أنها تُدعم وتُأيد وتُرشح الرئيس السيسي في الانتخابات الجارية، لاستكمال ما تم من انجازات ملموسة على أرض الواقع، كما له نجاحات في إدارة الملف الأمني بامتياز، وبصفتها خبيرة اقتصادية أكدت أنه لا يوجد اقتصاد بدون استقرار أمني، لافتة إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي أهم بكثير من الاستقرار الاقتصادي.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا في كل محافظات الجمهورية، وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).