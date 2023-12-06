الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. جامعة الإسماعيلية الأهلية: 2000 طالب مغترب سيتم نقلهم لمقار لجان الانتخابات الرئاسية

الدكتور عادل حسن
الدكتور عادل حسن

قال الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على مصري.

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة  لديها أكثر من 2000 طالب مغترب، سيتم نقلهم إلى مقار اللجان الخاصة بالمغتربين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأضاف الدكتور عادل حسن، إن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عقدت العديد من الندوات لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومدى أهميتها لتحديد مستقبل مصر، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي السياسى لطلابها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية من أجل رفعة الوطن والارتقاء به.

ندوات لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات 

وأوضح أن الندوات تهدف في المقام الأول إلى حث المواطنين على المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية التي سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 10 من ديسمبر الجاري 2023م مؤكدًا على أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية هي نداء الوطن الذي لا يمكن لأي إنسان أن يتأخر عنه.

انطلاق ماراثون الانتخابات 

وبدأ ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد يوم الجمعة الماضية، الأول من ديسمبر 2023، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل أيام 10 و11 و2023/12/12.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي ومعرفة اللجنة الانتخابية، وأحقيته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بموجب الرقم القومي.

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