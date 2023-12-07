الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض EDEX 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والتي من بينها مناطق كل من أهرامات الجيزة وآثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين في هذه الفعاليات بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وقد تضمنت زيارة وفود دول كل من البرازيل واليونان وقبرص وكينيا وروسيا وقطر وزيمبابوي لمنطقة أهرامات الجيزة زيارة الهرم الأكبر من الخارج ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، هذا بالإضافة إلى زيارة وفد دولة كينيا لمنطقة سقارة الأثرية حيث زاروا هرم سقارة.

كما زارا وفدا دولتا قبرص وكوريا الجنوبية قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عدد من المزارات الأثرية بالقلعة.

وقد أعربت الوفود المشاركة في هذه الزيارات السياحية عن انبهارهم بالأماكن الأثرية التي زاروها وبالحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 يُقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري، وتشارك فيه وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما نظمت هيئة تنشيط السياحة عدد من الرحلات التعريفية للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من البلوجر من الأسواق التى تستهدفه مصر لجذب الحركة السياحية.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأماكن السياحية سياحة مصر

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