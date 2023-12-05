الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى: نسعى إلى زيادة نسب المكون المحلى فى منتجاتنا العسكرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات، نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اللقاء بالترحيب بنائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق، مستعرضًا دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

وأوضح الوزير أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، والتي تمت مناقشتها بشكل مبدئي خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين بالشهر الماضي بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بمعرض "EDEX 2023" بنسخة هذا العام، من خلال عدد (22) شركة تركية، وهو ما يعكس تطورًا إستثنائيًا في أعداد الجهات التركية المشاركة بمعرض إيديكس في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات (المصرية- التركية) بالفترة الأخيرة، والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة فى مختلف المجالات.

من جهته؛ أشاد الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات، نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، والتي تتميز بالتطور والتنوع، معربًا عن ثقته في الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، والتي يتطلع الجانب التركي للتعاون معها، نظرًا لأنها تعد أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر.

وأكد "شيكات" على أن "EDEX" أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية، للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.

وأكد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية على أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

بدوره، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته، إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له، وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

الانتاج الحربى محمد عيد بكر التصنيع العسكري EDEX نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

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