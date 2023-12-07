الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.. محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية

من خلال مركز سيطرة
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية عدد من مقار اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدوان عام المحافظة، بهدف التأكد من جاهزية المقار لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

حيث تابع محافظ الفيوم، عددًا من مقار اللجان الانتخابية، بمدينة الفيوم، وكذا عدد من المقار بقرى مركز إطسا، وسنورس، وطامية، للتأكد من اكتمال التجهيزات باللجان الانتخابية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا تضم 323 لجنة بجميع مراكز الفيوم

وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة بمقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وكذا تيسير الحركة المرورية بالطرق المؤدية إليها، ورفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات البنك، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بجانب دعم مشروعات الري الحديث والأساليب الزراعية المتطورة، وكذا مشروعات الثروة الحيوانية، والوقوف على الاحتياجات الاستثمارية الزراعية بالمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.

خلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم الشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية

من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية
مركز سيطرة الشبكة الوطنية جاهزية مقار اللجان الانتخابية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم قرى مركز إطسا

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