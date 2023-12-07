الباز: حالة التعددية فى مرشحى الانتخابات الرئاسية ليست مُصطنعة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حالة التعددية في مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، ليست مُصطنعة، بل مستمدة من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا: "إحنا وصلنا للمشهد السياسي دا بفضل الحوار الوطني، ولازم نشارك ونحافظ على المكاسب اللي حققناها".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "الناس لازم تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024، بفاعلية كبيرة، محدش يكتفي إنه رايح لوحده.. لأ.. خلينا نروح الانتخابات جماعات وناخد معانا أصحابنا وأهلنا، إحنا محتاجين إن مصر يبقي فيها تعددية وديمقراطية، ودا اللي هتعمله الانتخابات من خلال مشاركتنا بكثافة".

وتابع "الباز": "مصر عاملة زي السفينة وحدودنا من كل الاتجاهات من الشرق والغرب والجنوب والشمال فيها اضطرابات، ولكن ربنا حبانا بواحد محافظ على توازنها، ونجحنا نرى الطريق".

وعن شكل إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات على مدار السنوات الماضية، قال "الباز": "هنلاقي حد بيقول إحنا ليه مش زي تركيا مثلًا في نسبة المشاركين في الانتخابات، زي الانتخابات الرئاسية اللي فاز فيها أردوغان.. هقوله إن من أهم الأسباب هي طريقة التسجيل في قاعدة البيانات عندنا في مصر".

وأوضح: "أنت هنا في مصر كدولة بتدرج كل اللي عنده 18 سنة في قاعدة البيانات.. عكس تركيا اللي مواطنيها هما اللي بيدرجوا أنفسهم بأنهم بيروحوا يقدموا طلب عشان يمارسوا حقهم في الانتخابات، ودا بيخلي اللي مهتمين بالسياسية فقط هما الموجودين".