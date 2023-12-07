الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية التحالف الوطني.. محافظ قنا يشهد تسليم 100 مركب لصغار الصيادين

محافظة قنا
محافظة قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس تسليم عدد 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة مقدمه من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وشركة المهندس للتأمين، والمهندس لتأمينات الحياة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية اقتصاديا وباشراف الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم عدد 100 مراكب صيد مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، من الذين لا يمتلكون مراكب ولديهم سابق خبرة في مجال العمل بحرفة الصيد، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي.

 وأشاد بالخدمات التي تقدمها مؤسسة صناع الخير داخل المحافظة سواء فى مجال تطوير المنازل أو تنظيم القوافل الطبية،  مقدما الشكر للقائمين علي  المؤسسة لجهودهم المبذولة فى مجال خدمة المجتمع القنائى.
وأضاف أن المشروعات التى تنفذها مؤسسة صناع الخير ومبادرة حياة كريمة،  ومنظمات المجتمع المدني، تتسم بالإستدامة ولم تقتصر  على رفع كفاءة المنازل فحسب، بل تشمل تنفيذ مشروع تكافليه للأسرة تضمن دخل ثابت يساعدها فى توفير احتياجاتها الأساسية من مستلزمات الحياة.
فيما أشار محمد عبد الجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى ان فعالية تسليم صغار الصيادين بقنا مراكب صيد تأتي في إطار تنفيذ برامج العمل الخاصة بالتمكين الإقتصادي التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية في مجال دعم الحرف والصناعات التقليدية، بتوفير ما يقرب من الـ 200 فرصة عمل جديدة، ما بين أعمال الصيد والبيع، خاصة وأن المبادرة تحرص علي توفير برنامج تدريبي للصيادين، فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاج إليها للقيام بعمله مع مراعاة كافة القواعد الخاصة بالصيد مثل تجنب عمليات الصيد الجائر أو استخدام وسائل تضر بالحياة والثروة السمكية بنهر النيل.

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونفذت عدد كبير من الخدمات التنموية المستدامة داخل محافظة قنا لعل أبرزها تنظيم سلاسل قوافل عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى، استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن بالقري الأكثر احتياجا، فضلًا عن تنفيذ مبادرة لمصر أطفال مصر مستقبل مصر والتى من خلالها نجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولى في إجراء أول مسح طبى شامل لطلاب مدارس مركزي الوقف وقوص، وكذا تنفذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة من توزيع أدوية وإجراء عمليات جراحية وتوزيع نظارات طبية للأسر الأولى بالرعاية.

قنا محافظة قنا صغار الصيادين اشرف غريب الداودي أشرف الداودي محافظ قنا

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