الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خبير تربوى: مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واجب وطنى

تامر شوقي
تامر شوقي

أطلق "الدستور" مبادرة "صوتك لمصر" تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

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خبير تخطيط مثمنًا "صوتك لمصر": مبادرة "الدستور" تحمل كل معانى الوطنية والولاء

خبير تربوى.. مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واجب وطنى

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واجب وطني وأخلاقي وديني، حيث إن أول مبادئ المواطنة هو المشاركة سياسيًا في كل الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت على مستوى المجالس المحلية أو النيابية أو الرئاسية.

وأضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مبادرة "صوتك لمصر" ستكون هادفة لتوعية المواطنين خاصة الشباب في هذه الفترة ليتمكنوا من معرفة أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه تحتل مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة لعام 2024 أهمية خاصة في ظل ترقب العالم العملية الانتخابية في مصر، ولا شك أن المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات المقبلة تحمل العديد من الرسائل للعالم، منها وجود نوع من الاستقرار السياسي في الدولة المصرية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء المشاركة الكثيفة.

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للحصول على حقوقة كمواطن، وذلك يعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية في الاختيار، فلكل فرد حرية اختيار المرشح الذي يراه مناسبا لرئاسة مصر، موضحًا أن صوت الشباب مهم جدًا، فهو رسالة لكل الدول المجاورة لإثبات وجود كيان سياسي قوي في مصر قادر على اتخاذ القرارات المصيرية التى تمثل جميع المصريين.

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