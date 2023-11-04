السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوي يكشف لـ"الدستور" إيجابيات المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس من الشباب

تامر شوقي
تامر شوقي

تمثل المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مديرمدرسة من المعلمين الأكفاء والمتميزين إحدى المبادرات التعليمية المهمة، والتي يؤكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أنها تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومع توجه الدولة المصرية لتمكين الشباب.

اقرأ أيضا 

txt

التعليم تعمم مقررات شهر نوفمبر على مدارس الجمهورية (صور)

وقال تامر شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المبادرة تحمل العديد من الإيجابيات منها؛ إعادة الانضباط الإداري للمدارس بعد أن عانت من الترهل خلال السنوات السابقة في ضوء كبر سن مديري المدارس ومعاناتهم من صعوبات تعوقهم عن الإدارة الفعالة وإعداد هؤلاء المديرين الشباب على أحدث نظم الإعداد في ضوء المبادرة الرئاسية.

واستكمل: “يمثل هؤلاء الشباب أفضل النماذج التي تقدمت للمبادرة والتي اجتازت العديد من الاختبارات الشخصية والنفسية والبدنية والعقلية”، مؤكدا أن تعيين دفعة من المديرين الشباب بشكل فوري سيشجع المزيد من الشباب الأكفاء على التقدم للالتحاق بمثل تلك المبادرات في السنوات التالية، ويمكن لمثل هؤلاء المديرين الشباب مسايرة أحدث النظم العالمية في علوم الإدارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وسبق أن استعرض الدكتور رضا حجازي المبادرة الرئاسية لاختيار "ألف مدير مدرسة" من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، مشيرا إلى أن المعلمين من خريجي الدورة التدريبية الأولى تم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسكين مديرى المدارس الجدد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم تكليفهم من خلال خطة لاستقبالهم وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالمحافظة ضرورة الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد.

الخبير التربوي تامر شوقي شغل وظيفة مديرى مدارس مديري مدارس من الشباب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

عاجل.. لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية