خبير تربوي يكشف لـ"الدستور" إيجابيات المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس من الشباب

تمثل المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مديرمدرسة من المعلمين الأكفاء والمتميزين إحدى المبادرات التعليمية المهمة، والتي يؤكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أنها تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومع توجه الدولة المصرية لتمكين الشباب.

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وقال تامر شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المبادرة تحمل العديد من الإيجابيات منها؛ إعادة الانضباط الإداري للمدارس بعد أن عانت من الترهل خلال السنوات السابقة في ضوء كبر سن مديري المدارس ومعاناتهم من صعوبات تعوقهم عن الإدارة الفعالة وإعداد هؤلاء المديرين الشباب على أحدث نظم الإعداد في ضوء المبادرة الرئاسية.

واستكمل: “يمثل هؤلاء الشباب أفضل النماذج التي تقدمت للمبادرة والتي اجتازت العديد من الاختبارات الشخصية والنفسية والبدنية والعقلية”، مؤكدا أن تعيين دفعة من المديرين الشباب بشكل فوري سيشجع المزيد من الشباب الأكفاء على التقدم للالتحاق بمثل تلك المبادرات في السنوات التالية، ويمكن لمثل هؤلاء المديرين الشباب مسايرة أحدث النظم العالمية في علوم الإدارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وسبق أن استعرض الدكتور رضا حجازي المبادرة الرئاسية لاختيار "ألف مدير مدرسة" من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، مشيرا إلى أن المعلمين من خريجي الدورة التدريبية الأولى تم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسكين مديرى المدارس الجدد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم تكليفهم من خلال خطة لاستقبالهم وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالمحافظة ضرورة الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد.