الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير تخطيط مثمنًا "صوتك لمصر": مبادرة "الدستور" تحمل كل معانى الوطنية والولاء

علاء الصادق
علاء الصادق

قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الأسبوع المقبل، تعزز الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات يجب أن يكون هناك استمرار للاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تعزيز الشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية اللازمة.

وأضاف عبدالصادق، لـ"الدستور": "في الحقيقة، هناك ضرورة للمشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، فالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وحق ومسئولية عظيمة تجاه الوطن، للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار، واستكمال المشروعات القومية الكبرى لبناء مستقبل المواطن المصري، فالانتخابات الرئاسية هي حق للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي وتأثيره على صناعة القرارات الوطنية".

الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر لاختيار المرشح الذي يمثل أفضل قدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجات المصريين، وتعبر عن إرادة الشعب المصري بشكل حر وديمقراطي.

وقال أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية إن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة "الدستور" "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسة، إيجابية وتحمل كل معاني الوطنية والولاء لبلدنا العظيمة مصر، وتظهر للعالم الوجه الديمقراطي الحضاري لمصر، حيث تم إطلاق المبادرة لتحفيز المواطنين المصريين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها خلال الفترة 10- 12 ديسمبر 2023.

txt

برلمانى: المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم باستقرار مصر

txt

رئيس المصريين الأحرار: ننتظر مشاركة الملايين فى الانتخابات الرئاسية

واختتم بأن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر المنظومة الصحفية.

جريدة الدستور الانتخابات الرئاسية الشعب المصري تعزز الشفافية صوتك لمصر

مواد متعلقة

"صوتك لمصر".. عبداللطيف منيع: انتخابات الرئاسة واجب وطنى

مدارس الجيزة تكتسى بأعلام مصر قبل انتخابات الرئاسة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت