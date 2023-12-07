خبير تخطيط مثمنًا "صوتك لمصر": مبادرة "الدستور" تحمل كل معانى الوطنية والولاء

قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الأسبوع المقبل، تعزز الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات يجب أن يكون هناك استمرار للاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تعزيز الشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية اللازمة.

وأضاف عبدالصادق، لـ"الدستور": "في الحقيقة، هناك ضرورة للمشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، فالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب قومي وحق ومسئولية عظيمة تجاه الوطن، للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار، واستكمال المشروعات القومية الكبرى لبناء مستقبل المواطن المصري، فالانتخابات الرئاسية هي حق للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي وتأثيره على صناعة القرارات الوطنية".

الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر لاختيار المرشح الذي يمثل أفضل قدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجات المصريين، وتعبر عن إرادة الشعب المصري بشكل حر وديمقراطي.

وقال أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية إن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة "الدستور" "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسة، إيجابية وتحمل كل معاني الوطنية والولاء لبلدنا العظيمة مصر، وتظهر للعالم الوجه الديمقراطي الحضاري لمصر، حيث تم إطلاق المبادرة لتحفيز المواطنين المصريين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها خلال الفترة 10- 12 ديسمبر 2023.

واختتم بأن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر المنظومة الصحفية.