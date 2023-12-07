الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس المصريين الأحرار: ننتظر مشاركة الملايين فى الانتخابات الرئاسية

عصام خليل
عصام خليل

قال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، إن الشعب المصري أمام مسئولية كبيرة خلال الأيام المقبلة مع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يظهر معدنه في الأوقات الصعبة، متابعًا: "متأكد من نزول المصريين للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم جدًا لدعم بلدهم بكل الإرادة".

وتابع: "المصريون يظهرون أمام التحديات ونحن الآن في تحدٍ من كل الأوجه الاقتصادية والنفسية بالمشاهد التي نراها تحدث في غزة يوميًا والضغوط التي تُمارس على مصر".

عصام خليل

واستكمل: "عندما أفكر في كل ذلك أسترجع 30 يونيو عندما خرج الشعب المصري ليقول إن بلده هي الأولى وهي الهدف الأساسي"، لافتًا إلى أن المصريين سيتوجهون بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأردف: "نحن كعضو في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نوجه الشكر للحملات الأخرى لالتزامها بالدستور والقانون وكل الأعراف الديمقراطية الحديثة".

الانتخابات الرئاسية الانتخابات عصام خليل حزب المصريين الأحرار اكسترا نيوز

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