الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم باستقرار مصر

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

دعا النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين للنزول والمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية  المقرر انطلاقها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة 

وأشار "منصور"، في تصريحات صحفية له، إلى أن مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة المصرية، علاوة على وقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 تعزيز الديمقراطية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، بالإضافة إلى أن المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلى بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سنستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي.

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وأشار النائب محمود منصور إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل، بما سيضمن نزاهة كل إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد فى كل العمليات التى تسبق إعلان الفائز فى الانتخابات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأ وحققه من إنجازات كبرى للدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وإعادة الدولة لريادتها أمام كل دول العالم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات رئيسية للتسجيل في التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وبناءً على ذلك فقد حدثت اللجنة الانتخابية قاعدة البيانات الخاصة، وذلك من خلال الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، وذلك من خلال الخطوات الآتية.

1- ادخل الرقم القومي الخاص بك على الموقع الرسمي للهيئة من هنــــــا.

2- اضغط على «الاستعلام».

3- ستظهر لك التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية ورقم لجنتك الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية.

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر لـ 3 أيام، على أن تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري، للمنافسة بين المرشحين عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة وحازم عمر.

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