"التعليم" تسلم المدارس المحددة مقار انتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم

تسلم المديريات التعليمية بالمحافظات اليوم، المدارس المحددة كمقار انتخابية، للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر 2023.

تجهيز 8563 مدرسة وتخصيصها كلجان انتخابية

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بتجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

حضور وانتظام جميع المعلمين

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (10-12) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.

منح الطلاب إجازة

وقرر الوزير منح طلاب هذه المدارس فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشدده على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة خلال خطابها للمديريات التعليمية، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.