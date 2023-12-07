الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تسلم المدارس المحددة مقار انتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم

المدارس
المدارس

تسلم المديريات التعليمية بالمحافظات اليوم، المدارس المحددة كمقار انتخابية، للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر  2023.

وزير التعليم: إجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها

تجهيز 8563 مدرسة وتخصيصها كلجان انتخابية

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بتجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

حضور وانتظام جميع المعلمين

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (10-12) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.

منح الطلاب إجازة 

وقرر الوزير منح طلاب هذه المدارس فقط  إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

txt

وزير التعليم لـ"الشاهد": الاختبارات الشهرية هى التى تؤهل الطالب لمنتصف ونهاية العام

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشدده على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة خلال خطابها للمديريات التعليمية، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

المديريات التعليمية لهيئة العليا للانتخابات عقد الانتخابات الرئاسية الدكتور رضا حجازي خلال فترة الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم احتفالية "معلم قادر باختلاف"

تعليم القاهرة: المدرسة المنتجة تهدف إلى التنمية البشرية التى تساعد الطلاب على إكساب الخبرات لسوق العمل

وزير التعليم: إجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها

وزير التعليم يبحث مع نائب مدير معهد "جوته" أوجه التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى

وزير التعليم يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثانى

"التعليم" تعلن عن المواضيع البحثية لطلاب صفوف النقل

أنفقت تريليون جنيه.. إنجازات مصر في مجال التعليم خلال 8 سنوات

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى