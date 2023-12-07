محافظ أسيوط يوجه بإنهاء استعدادات الانتخابات الرئاسية.. وحث المواطنين على المشاركة

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر التي أكد خلالها على تكثيف الجهود لنهو الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وقطاعات الخدمات بالمحافظة وإنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية بنطاق المحافظة وإمدادها بكل المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ تكليف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، بالمتابعة المستمرة والإشراف على المراكز والأحياء للتأكد من تجهيز كل المقار واللجان الانتخابية وتلافي كل الملاحظات بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات والمرافق ومديرية الأمن مع استمرار الجاهزية التامة لضمان سير عملية الانتخاب بسهولة ويسر مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتسهيل وصولهم للجان تفعيلًا لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلًا عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أي عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة.

وشدد على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كل المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق الكامل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة.

وجدد محافظ أسيوط تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كل اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أي إشغالات والتأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكل المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كل سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلًا عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

ونوه المحافظ عن استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة مع كل الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، على مدار 24 ساعة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 سوف تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.