استعدادات قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية خلال الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية للمقار الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تنطلق الأحد، وتستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، وتشمل خطة وزارة الكهرباء تأمين التغذية لكل المقار المشاركة في العملية الانتخابية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق، والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات، وذلك على مدار اليوم، للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

يأتي ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.