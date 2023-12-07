الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صوتك لمصر".. عبداللطيف منيع: انتخابات الرئاسة واجب وطنى

عبد اللطيف منيع
عبد اللطيف منيع

دعا عبداللطيف منيع، بطل منتخب المصارعة والمتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا إياها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا.

ومن المقرر انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

أدعو المواطنين إلى الاستجابة لنداء الوطن والتعبير عن رأيهم بحرية ومسئولية 

وقال عبداللطيف منيع في تصريحات لـ"الدستور": "أدعو الشعب المصري إلى الاستجابة لنداء الوطن والتعبير عن رأيهم بحرية ومسئولية في الانتخابات الرئاسية، خاصةً أنها واجب وطني مهم، وله دور كبير في استقرار الوطن". 

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وأشاد عبداللطيف منيع، بطل المصارعة، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

 

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عبداللطيف منيع: الرياضة أصبحت أمنًا قوميًا 

كذلك تحدث عبداللطيف منيع عن مختلف الإنجازات التي شهدتها الرياضة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا: "اهتمام رئيس الجمهورية وتوصيته بزيادة الدعم بمثابة خطوة إيجابية، خاصة أن المكافآت كانت قليلة في وقت سابق".

وتابع: "نشعر أن هناك أملًا كبيرًا في القادم للأبطال الرياضيين، وأن الرياضة بمثابة أمن قومي".

وبسؤاله عن دورة الألعاب الأوليمبية، قال منيع: "لقد تأهلت للأوليمبياد عدة مرات، وشاركت من قبل في أوليمبياد 2016 و2020، ولم يُحالفني الحظ، ولكن الظروف تغيّرت الآن وأسعى لحصد الذهبية في أوليميباد باريس 2024".

كما أشار إلى حصده ثلاث ميداليات بطولات عالم آخرها برونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا، و8 ميداليات أول إفريقيا، و6 ميداليات في بطولات عالم ودية مفتوحة، بالإضافة إلى ميدالية فضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويتواجد عبداللطيف منيع حاليًا في ألمانيا، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، خاصة أنه ضمن اللاعبين المرشحين بقوة لحصد ميدالية أوليمبية.

عبد اللطيف منيع المصارعة اولمبياد باريس 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية

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