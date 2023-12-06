"صوتك لـمصر".. سمر حمزة: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى

أكدت سمر حمزة، بطلة العالم في المصارعة، ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مُشيرة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج تمت في مظهر وطني بهيج.

ومن المقرر انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأشادت بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

سمر حمزة تحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وقال سمر حمزة، في تصريحات لجريدة "الدستور": "أحث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة"، مشيرة إلى أن "المشاركة واجب وطني ومسئولية فردية تجاه الوطن، للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار، وصنع مستقبل يليق بنا".

وتستعد سمر حمزة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد باريس 2024"، وتحقيق حلمها بالتتويج بالميدالية الذهبية.

وكانت البطلة سمر حمزة تحتفل بزواجها، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بحضور فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى للعبة، واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ولفيف من أبطال الرياضة المصرية.

وواصلت سمر حمزة تصدرها التصنيف العالمي للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم، وذلك بعد انتهاء مشاركتها في بطولة العالم التي أقيمت في صربيا.

يذكر أن البطلة المصرية قد حصلت على الميدالية الذهبية في منافسات وزن- 76 كجم، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة في تونس التي أقيمت من 15 إلى 20 مايو الماضي.

وحصدت سمر حمزة الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على النيجيرية هنا موشيشي بنتيجة 4-2.