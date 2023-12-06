الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صوتك لمصر.. هشام يكن يحث المصريين على المشاركة في الانتخابات

هشام يكن
هشام يكن

حث هشام يكن، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تنطلق العلمية الانتخابية لاختيار رئيس جديد لمصر، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر.

وقال يكن لـ"الدستور": "مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى الاستقرار، لذلك أطالب الجميع بأهمية التركيز والدقة في اختيار الرئيس الجديد لمصر".

وأشاد يكن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

هشام يكن انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات رئيس الجمهورية الزمالك

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