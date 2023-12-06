محمد إيهاب: المشاركة في انتخابات الرئاسة يحافظ على استقرار الوطن

حث محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال، كل المواطنين على المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني على الجميع واستحقاق دستوري.

محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

وقال محمد إيهاب في تصريحاته لجريدة "الدستور": "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلى المواطن أن يُدرك أن مشاركته لها دور إيجابي كبير".

وأوضح محمد إيهاب: "المشاركة في الانتخابات تعني الحفاظ على مسيرة الوطن الديمقراطية، وصنع مستقبله وأيضًا الحفاظ على استقراره".

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

محمد إيهاب: مشروع البطل الأولمبي سيحقق نجاحًا باهرًا

كما تطرق محمد إيهاب بالحديث عن الإنجازات التي شهدتها الرياضات المختلفة في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد محمد إيهاب في تصريحاته: "أود أن أوجه الشكر لاهتمام رئيس الجمهورية ودعمه الكبير واللا متناهي تجاه اللاعبين".

وأوضح: "الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في عالم الرياضة، في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، من خلال توفير مكافآت كبيرة مُجزية دعمًا واحتفالًا لإنجازات اللاعبين وما يقدموه".

وتابع: "كذلك اهتمام الرعاة بشكل كبير بالألعاب الفردية واللاعبين في الوقت الحالي مقارنة بالسابق".

محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال

وأضاف: "الجهاز العسكري أيضًا لهم دور كبير في تأهيل اللاعبين الأولمبيين ومشاركتهم في المحافل الدولية، لقد أصبح هناك مواكبة عالمية".

وشدد محمد إيهاب: "أشعر بتفائل كيبر تجاه مشروع البطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، من المتوقع أن يُحقق نجاحًا باهرًا خلال الفترة المقبلة".

كما تطرق بطل العالم في رفع الأثقال بالحديث عن الدعم المعنوي الذي لمسه بعد انتهاء كل بطولة، مؤكدًا أن ذلك ساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجميع.

وعن أزمة سفر اللاعبين وتمثيل دول أخرى، قال محمد إيهاب: "ربما الظروف مختلفة، وكل شخص حر في قراره، ولكنني أعتقد أن ذلك بسبب توفر الإمكانيات بشكل مثالي الخارج".

وواصل: "الإمكانيات المثالية تتطلب انتعاش اقتصادي كبير، وبالتالي يلزمنا التحلي بالصبر لتطوير البنية التحتية، وبالتالي سيكون هناك مجازفة من قِبل اللاعبين للمنافسة على رقم عالمي أكبر".

كما كشف إيهاب عن احتياجات لعبة رفع الأثقال لتطويرها، قائلًا: "نحتاج إلى توفر الأدوات اللازمة؛ نظرًا لأن تكلفتها باهظة للغاية، كذلك نحتاج إلى أماكن مخصصة ومعزولة تتناسب مع طبيعة لعبة رفع الأثقال".