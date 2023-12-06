الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد إيهاب: المشاركة في انتخابات الرئاسة يحافظ على استقرار الوطن

محمد إيهاب
محمد إيهاب

حث محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال، كل المواطنين على المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني على الجميع واستحقاق دستوري.

محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

وقال محمد إيهاب في تصريحاته لجريدة "الدستور": "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلى المواطن أن يُدرك أن مشاركته لها دور إيجابي كبير".

وأوضح محمد إيهاب: "المشاركة في الانتخابات تعني الحفاظ على مسيرة الوطن الديمقراطية، وصنع مستقبله وأيضًا الحفاظ على استقراره".

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

txt

محمد صلاح فى مهمة جديدة مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى

txt

تقرير: ريال مدريد سيقدم عرضه الرسمي لأول لضم مبابي في يناير

 

محمد إيهاب: مشروع البطل الأولمبي سيحقق نجاحًا باهرًا

كما تطرق محمد إيهاب بالحديث عن الإنجازات التي شهدتها الرياضات المختلفة في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد محمد إيهاب في تصريحاته: "أود أن أوجه الشكر لاهتمام رئيس الجمهورية ودعمه الكبير واللا متناهي تجاه اللاعبين".

وأوضح: "الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في عالم الرياضة، في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، من خلال توفير مكافآت كبيرة مُجزية دعمًا واحتفالًا لإنجازات اللاعبين وما يقدموه".

وتابع: "كذلك اهتمام الرعاة بشكل كبير بالألعاب الفردية واللاعبين في الوقت الحالي مقارنة بالسابق".

محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال

وأضاف: "الجهاز العسكري أيضًا لهم دور كبير في تأهيل اللاعبين الأولمبيين ومشاركتهم في المحافل الدولية، لقد أصبح هناك مواكبة عالمية".

وشدد محمد إيهاب: "أشعر بتفائل كيبر تجاه مشروع البطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، من المتوقع أن يُحقق نجاحًا باهرًا خلال الفترة المقبلة".

كما تطرق بطل العالم في رفع الأثقال بالحديث عن الدعم المعنوي الذي لمسه بعد انتهاء كل بطولة، مؤكدًا أن ذلك ساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجميع.

وعن أزمة سفر اللاعبين وتمثيل دول أخرى، قال محمد إيهاب: "ربما الظروف مختلفة، وكل شخص حر في قراره، ولكنني أعتقد أن ذلك بسبب توفر الإمكانيات بشكل مثالي الخارج".

وواصل: "الإمكانيات المثالية تتطلب انتعاش اقتصادي كبير، وبالتالي يلزمنا التحلي بالصبر لتطوير البنية التحتية، وبالتالي سيكون هناك مجازفة من قِبل اللاعبين للمنافسة على رقم عالمي أكبر".

كما كشف إيهاب عن احتياجات لعبة رفع الأثقال لتطويرها، قائلًا: "نحتاج إلى توفر الأدوات اللازمة؛ نظرًا لأن تكلفتها باهظة للغاية، كذلك نحتاج إلى أماكن مخصصة ومعزولة تتناسب مع طبيعة لعبة رفع الأثقال".

محمد إيهاب انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية رفع الأثقال مشروع البطل الاولمبي

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين