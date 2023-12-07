الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتكرا سكر وزيت وأرز.. حجز صاحب محل ومسئول مخزن بالقاهرة

متهم
متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز صاحب محل مواد غذائية بمدينة بدر لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السلعة الغذائية، بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وعثر بداخل المصنع على “3،800 طن أرز، 600 كيلو زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها”.

 

txt

النيابة تأمر بتسليم 590 طن سكر إلى التموين لبيعها بسعرها الرسمي

txt

ضبط مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

ضبط مسئول مخزن في المطرية حجب سلعا غذائية عن الجمهور

كما ضبط مسئول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، ومقيم بذات العنوان لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1،250 طن "سكر") مجهول المصدر"،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

سكر أرز حجز صاحب محل نيابة القاهرة الجديدة مواد غذائية مدينة بدر

مواد متعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل رئيس القومي لحماية المستهلك بالسودان

حماية المستهلك يشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق بكافة محافظات الجمهورية

المتحدثة باسم «برنامج الأغذية العالمى» لـ«الدستور»: مخزوننا فى غزة ينفد

آلاف الأطنان من السلع.. "تموين الجيزة" تعلن نتائج مجهودها الرقابي خلال 2023

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

الصحة العالمية: نفاد الإمدادات الطبية المخزنة فى غزة

ميناء دمياط يستقبل 10سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

رد المحكمة في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت