ضبط مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

ضبطت أجهزة الأمن مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع للحلويات- كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر، ودون بيانات، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامه فى إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة، مخالفًا القانون.. وعُثر بداخل المصنع على (6 أطنان سكر).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.