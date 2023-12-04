الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

سكر
سكر

ضبطت أجهزة الأمن مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع للحلويات- كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر، ودون بيانات، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامه فى إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة، مخالفًا القانون.. وعُثر بداخل المصنع على (6 أطنان سكر).

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ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 2000 محضر في المنوفية

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة أرباح غير مشروعة لإجراءات القانونية قسم شرطة السيدة زينب

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