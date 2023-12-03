الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 2000 محضر في المنوفية

سكر مضبوط
سكر مضبوط

 كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء و43 طن أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير 2000 محضر تموينى خلال حملة تفتيشية مكبرة للأجهزة الرقابية على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار 10 أيام  بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

 جاء ذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 966 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 1035محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

 وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 9  محاضر جنح مركز أشمون  تنوعت ما بين ، ومحضر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته 10 طن أسمنت مجهول المصدر بدون مستندات،، ومحضر ضد صاحب محل أعلاف لحيازته 2 طن علف تسمين مجهول المصدر، فيما تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز السادات ضد أصحاب مخازن ومصانع مستحضرات تجميل بحوزتهم أكثر من 24 طن سكر، وأضاف أنه تم  تحرير  5 محاضر جنح مركز قويسنا تنوعت مابين 4 محاضرضد أصحاب مصانع لصناعة الحلوى ومكسبات الطعم وبحوزتهم 12 طن سكر بدون مستندات، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 83 شيكارة دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير شرعية.

 تحرير4 محاضر ضد صحاب محل لبيع الأعلاف وبحوزتهم 9 أطنان نخالة حشنة

كما تم تحرير4 محاضر ضد اصحاب محل لبيع الأعلاف وبحوزتهم وقدرها كمية 9طن نخالة خشنة،15طن خليط زوائد،10طن ذرة صفراء، بالإضافه الى 4 محاضر جنح شبين الكوم تنوعت بين محضر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بتجميع 8 شيكارة دقيق بلدى لبيعها فى السوق السوداء،ومحضرين ضد صاحب مصنع ومخزن لتجارة السلع الغذائية وبحوزتة2 طن سكر حر مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب محل سلع غذائية بحوزته مايزيد عن 2 طن سمنة نباتى،375كجم أرز أبيض حر بدون مستندات.

وكذا 4 محاضر جنح الباجور ضد صاحب محل بيع سلع غذائية لحيازتة  طن سكر حر بدون مستندات،ومحضرين ضد أصحاب محال أعلاف لحوزتهم 3طن علف  دواجن و4 طن نخالة خشنة  مجهولة المصدر  ، ومحضر جنح تلا ضد صاحب ماكينة طحن حبوب لقيامة بتجميع 14 شيكارة دقيق بلدى لبيعه بالسوق السوداء.

شدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بإستمرار  شن الحملات التفتيشية والرقابية بكافة أرجاء المحافظة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية سكر مضبوط للبيع بالسوق السوداء حملة مكبرة ضبط أعلاف مجهولة المصدر

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