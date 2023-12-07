كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، عقب المران الأخيرعلى ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات دورى الأبطال الإفريقي على ستاد برج العرب.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد استمرار غياب المغربي رضا سليم ومحمود متولي وكريم نديفيد للإصابة، بينما يحسم مصير الثنائي محمد عبدالمنعم والفرنسي موديست رغم مطالبة الجهاز الطبي إراحة اللاعبان من المباراة وتجهيزهما لرحلة السعودية والمشاركة في مونديال الأندية.

وتغادر حافلة الفريق عقب المران وتناول اللاعبين وجبه العشاء داخل النادي إلى الإسكندرية للمبيت قبل اللقاء المرتقب بـ24 ساعة.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد عقد جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران، أكد خلالها أن مباراة بلوزداد لا بديل فيها عن الفوز للوصول للنقطة السابعة، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خارج أرضه فى الدور الثاني، أمام كل من شباب بلوزداد وميدياما الغاني.

وقال مارسيل كولر فى محاضرة مع لاعبي الفريق، إنه يحتاج لجهود الجميع، وإنه يجب غلق ملف الحديث عن الرحيل أو الإعارة.

وأضاف أن الشهر الجارى يشهد مباريات فى 3 بطولات فى منتهى الأهمية أولها بدورى الأبطال الإفريقي أمام بلوزداد، ثم في كأس العالم للأندية، وأخيرًا بطولة السوبر للأبطال التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشدد كولر، على أن شباب بلوزداد فريق جيد وقوي وخسارته المباراة الأخيرة أمام ميدياما الغاني، تعني أنه سيأتي للعب بمنتهى القوة، للحفاظ على فرصته في التأهل لربع نهائي البطولة.