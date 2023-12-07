الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التعليم ترصد ضعفا في تسجيل المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، للمراقبين ورؤساء اللجان.

وأكد خطاب الوزارة، أنه من خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، ما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم  وكلمة مرور المرسلة، والتي جعلت خصيصًا لتمكن من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تهدف لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 

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عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها من كل مديرية على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة مدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور، وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل.

 تعليمات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عدة تعليمات بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان، كما يلي:

١- تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كافة المستهدفين وأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي.

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٢- سيتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم مع العلم انه في حالة غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنعقد في شهر يونيو المقبل.

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