الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم": تسليم المدارس المُخصصة للانتخابات الرئاسية.. وتعليمات وزارية للمعلمين

انتخابات
انتخابات

سلَّمت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، المدارس المُخصّصة للجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس بضرورة تنظيفها والعمل على صيانة كل المرافق التي تحتاج لصيانة قبل تسليمها.

توجيهات وزارية

وأرسلت الوزارة، كتابًا دوريًا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتوفير الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة، فقد قامت الوزارة بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد يتعين على جميع المديريات، والجهات المختصة بالوزارة التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي:

ـ حضور وانتظام جميع المعلمين، وكل العاملين بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.  

ـ تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

ـ حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

ـ انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وتابعت الوزارة: "حرصًا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم".

انتخابات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم ابراهيم حجازي

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