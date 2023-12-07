الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستأنف اللقاءات اليومية لبحث شكاوى المواطنين

محافظ قنا
محافظ قنا

استأنف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، استقبال المواطنين بمكتبيهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

استقبل محافظ قنا، المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

كان قد أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية علي عددًا من اللجان الانتخابية للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقهم عدد من القيادات التنفيذية.

قنا محافظة قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي نائب محافظ قنا

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