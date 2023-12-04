مدير التعليم بقنا تتابع جاهزية المدارس استعدادًا لماراثون الانتخابات الرئاسية

تفقدت وفاء رشاد، مدير الادارة التعليمية بقنا اليوم الاثنين، مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة حيث انها ضمن المدارس المخصصة كمقر للجان الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد السبد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتابعت رشاد، جاهزية المدرسة كمقر لجان للأنتخابات الرئاسية المقبلة وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدرسة من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان على أن يتم تخصيص عامل يكون مسؤولا عن نظافتها، والتأكيد على جودة الإضاءة، وجاهزية الغرف المؤمنة، والتشديد على نظافة الفصول وحمامات المدرسة.

وفي نهاية المتابعة، قدمت مدير عام الادارة التعليمية الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة.

في سياق أخر، كانت قد عقدت الأستاذة وفاء رشاد مدير عام الإدارة اجتماع بقاعة الإدارة مع مسؤولى الوحدة المنتجة بمدارس إدارة قنا.

وأشارت رشاد إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات السيد وكيل الوزارة بضرورة العمل على تفعيل دور الوحدة المنتجة بالمدارس وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها مناقشة الكتاب الدورى رقم ١٥ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٧ م. وضرورة عمل دراسة جدوى لأى مشروع ومراجعته ماليًا وإداريًا واعتماده إلى جانب تفعيل المشاريع بالمدارس وتنفيذ دورات تنمية مهارات الطلاب فى جميع الأنشطة بالمدارس.

وشددت مدير تعليم قنا، خلال بيان صحفي، على منع بيع المنتجات التى تؤثر على صحة أبنائنا لما تمثله من أضرار تؤدى إلى أمراض خطيرة، وأثنت رشاد بالجهد الملموس الذى تبذله الوحدة المنتجة بإدارة قنا وأوصت بالعمل على تفعيل دور المدرسة المنتجة وربط المدرسة بالمجتمع المحيط بها.