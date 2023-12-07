الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثانية.. محافظ المنوفية يحيل المختصين عن حالتي تعدي بالسادات والشهداء للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

للمرة الثانية خلال أسبوعين، أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعتى تعدي وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن عدم قيام المسئولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدى على أراضى زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية.

جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.

إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة

وتبين من خلال التحقيقات، في الواقعة الأولى عدم قيام المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم (1011140)  لمواطن قام بالتعدى بالتبوير وعمل إنشاءات وجمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 م2 بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وبشأن الواقعة الثانية تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس وكفر الجمالة بالشهداء في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص علي مساحة 327 م عبارة عن مبني مقام بالطوب الأحمر الطفلى والسقف الصاج وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية.

وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، مشددًا علي رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة كافة المخالفات والتعديات سالفة الذكر طبقًا للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إحالة للنيابة العامة المختصين عن الإزالات السادات الشهداء

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