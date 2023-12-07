الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سرايا القدس" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند فى بيت لاهيا وجباليا

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية، عن استهداف بقذائف "التاندوم" والـ"RPG"، دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند، في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا، بحسب ما أفادت به فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

سرايا القدس تتوعد الاحتلال: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

وقال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة، في وقت سابق: إن شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلمًا وفتكًا للحجر والبشر- في إشارة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أنه مضت على أهل غزة أيام من القصف المركز الشديد على رءوس الآمنين وآلاف الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس، أنه على مدار 48 يومًا دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات.

واختتم: "لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى حتى شنت عليكم الغارات ولعلكم لم تتعلموا الدروس، فاسمعوا قولنا، كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتم فيها الويلات، وإن كان لا بد فارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج إلا منتصرين".

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