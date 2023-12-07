الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 8500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

سجائر
سجائر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 8500 علبه سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قبل بيعها بأسعار عالية وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز أصحاب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات موسعة بمنطقة المنتزة بدائرة قسم شرطة المنتزة، لضبط سجائر مجهولة المصدر ومطاردة تجار الدخان وبائعي السجائر والتصدي للسوق السوداء.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط 420 علبة سجائر مجهولة المصدر، بإجمالى عدد 8400 سيجارة مجهولة المصدر، وتحرير عدد  محضرين عدم إعلان عن الأسعار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشنت إدارة وسط التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان  مدير الإدارة  و تحت إشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز شامي حر لحيازته عدد ٥ أجوالة دقيق تمويني مدعم غير مصرح بإستخدامه خارج منظومة الدعم، وضبط أحد منافذ جمعيتي لحيازته كمية ١٣٥ كجم سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وكذلك حيازة وعرض عدد ١٨  عبوه حلوى طحينة منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
كما شنت إدارة العجمى التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد محمصة وذلك لحيازة وتجميع عدد ١٠٠٠ علبة سجائر مصرى كليوباترا وذلك باجمالى ٢٠٠٠٠ سجارة  بدون فواتير او مستندات تدل على مشروعية الحيازة.

وجرى تحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن الاسعار، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

علبة سجائر مجهولة بالاسكندرية بالسوق السوداء النيابة العامة

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