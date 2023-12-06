ديڤيز يعلن قائمة "رجال الأهلي" لمباراة سوبر اليد أمام الزمالك

أعلن ديفيد ديڤيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تجمع الفريقين بالإمارات يوم السبت المقبل.

جاءت قائمة رجال يد الأهلي كالتالي:‏

محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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الأهلى يحتفظ بصدارة دورى كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

احتفظ فريق الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بفارق أربع نقاط عن الزمالك وخمس نقاط عن البنك الأهلي.

كانت مباريات الجولة الثالثة عشرة قد أسفرت عن فوز الأهلي على طلائع الجيش 28 -25 والزمالك على سبورتنج 28 – 27 والبنك الأهلي على الزهور 33 -21 وهليوبوليس على الطيران 41 -30 والجزيرة على المعادي 20 -17 والترسانة على العبور 27 -26 وسموحة على الأوليمبي 32 – 25 والشمس على أصحاب الجياد 39 -32.

من ناحية أخرى اختتمت بمحافظة أسوان دراسة الحكام الجدد 2023،بحضور مصطفى المعاملى رئيس اللجنة العليا للحكام والمراقبين باتحاد كرة اليد وعلاء يوسف مقرر اللجنة العليا للحكام وشعبان محمد عضو اللجنة العليا للحكام والدكتور محمد إسماعيل أحمد ويسرا سمان حسين أمين صندوق منطقة قنا لكرة اليد وزاهر فؤاد رئيس لجنة الحكام بأسوان ومصطفى ماهر السايح رئيس لجنة الحكام بمنطقة قنا.

شمل برنامج الدراسة محاضرات نظرية وعملية وشرحا تفصيليا لتعديلات قانون اللعبة والحالات التحكيمية اثناء المباريات، وذلك عبر استعراض مقاطع فيديو من المباريات.