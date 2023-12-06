وكيل تعليم الفيوم تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أشادت د.أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الفيوم بمبادرة"صوتك لمصر" التي دشنتها “الدستور”، حيث أكدت في تصريحات صحفية على أهمية الولاء والإنتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني.

وأكدت ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد مصري، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

وأشارت وكيل الوزارة إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع وتشارك جميع أفراد الأسرة من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والوقوف والتكاتف خلف القيادة السياسية.