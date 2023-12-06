الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يتوقع: "انفراجة قريبة لأزمة السكر بالأسواق"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بوادر لحل أزمة السكر، وأنه ستحدث إنفراجة قريبة جدًا في هذه الأزمة بعد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك 4 شركات لصناعة السكر تضخ يوميًا 8 آلاف طن سكر بسعر 27 جنيه كيلو. 

وطالب “موسى” المواطنين بعدم دفع أكثر من 27 جنيهًا لكيلو السكر، وطالب بالإبلاغ الفوري عن أي بائع يبيع بأعلى من ذلك. 

وتابع أنه تم إبلاغ جميع المحالات والتجار والمبادرات بأن السعر الرسمي للسكر 27 جنيه، مؤكدا: “مفيش حاجة اسمها بـ 50 ولا 60 جنيه لحد النهاردة بسمعها”. 

متابعة السلاسل التجارية

و ناشد الأجهزة المعنية بمتابعة السلاسل التجارية التي تبيع سلع أخرى مقابل شراء كيلو السكر، قائلًا: “في متاجر تلزم المواطنين بشراء سلع بقيمة 250 جنيهًا علشان تاخد كيلو سكر، في أماكن معروفة وشهيرة جدا وفي أماكن تانية تلزم المواطن بشراء سلع بقيمة 100 جنيه.. الكلام ده لازم يتوقف فورا والناس تلتزم”.

أحمد موسى أزمة السكر إنفراجة قريبة الاسواق ضخ كميات كبيرة

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