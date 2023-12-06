صوتك لمصر| عضو التحالف الوطني بالفيوم: لازم الكل يشارك في الانتخابات الرئاسية

شجّع عبيد عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة الفيوم، مبادرة"صوتك لمصر" التي دشنتها “الدستور” للحث على النزول للانتخابات الرئاسية والمشاركة في أهم استحقاقات الدولة المصرية لاختيار رئيس جديد للجمهورية.

وقدم عضو التحالف الوطني للعمل التنموي بالفيوم، لـ"الدستور"، الشكر المؤسسة الدستور لاطلاقها تلك المبادرة؛ لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن المشاركة واجب وطني، لافتًا إلى أن المحافظة ستحتل المركز الأول في دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة:"ياريس إحنا وراك وفي ضهرك ومش هنسيبك، ومصر من أحسن للأحسن".

ووجه عضو التحالف الوطني للعمل التنموي بالفيوم رسالة إلى جميع المواطنين، بأهمية النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر، مناشدًا المواطنين بضرورة النزول والمشاركة في العرس الانتخابي: "صوتكم أمانة، مصر محتاجة لينا كلنا مصريين ولازم كلنا نقف خلف وطنا".